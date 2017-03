Profits en hausse de 16,7% à la Financière Power

La Corporation Financière Power a affiché vendredi un bénéfice net attribuable aux actionnaires du quatrième trimestre en hausse de 16,7 % par rapport à la même période un an plus tôt. La société de gestion de portefeuille diversifiée a fait état d’un profit net de 616 millions, soit 86 cents par action, pour son trimestre clos le 31 décembre, par rapport à celui de 528 millions, ou 74 cents par action, engrangé lors de la même période un an plus tôt. Le conseil d’administration de la Financière Power a en outre déclaré une augmentation de 5,1 % du dividende trimestriel sur les actions ordinaires. Le premier versement de ce nouveau dividende sera payé le 1er mai aux actionnaires inscrits en date du 10 avril. Les résultats financiers de la Financière Power sont tributaires des activités de ses trois sociétés affiliées — incluant Great-West Lifeco et la Financière IGM, dans lesquelles elle détient des participations majoritaires.