Wall Street hésite face à Trump

Le Dow Jones a perdu 0,29% et le Nasdaq a gagné 0,19%.

New York — Wall Street a terminé sans direction vendredi, juste après le retrait à la dernière minute de la réforme du président américain, Donald Trump, sur la santé : le Dow Jones a perdu 0,29 % et le Nasdaq a gagné 0,19 %. À Toronto, l’indice principal a terminé en très légère hausse de 0,06 % et fini la semaine au point mort.

Selon les résultats définitifs, l’indice vedette Dow Jones Industrial Average a perdu 59,86 points à 20 596,72 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 11,04 points à 5 828,74 points. L’indice élargi S P 500, qui a connu une séance difficile mardi et termine la semaine en baisse de 1,4 %, a cédé 1,98 point, soit 0,08 %, à 2 343,98 points.

Revers

« C’est une surprise totale », a commenté Peter Cardillo, économiste en chef de First Standard Financial Company. Au cours de la dernière heure d’échanges, le marché s’est montré hésitant, les investisseurs doutant d’abord des chances de Donald Trump d’obtenir une majorité au Congrès, puis se demandant quelles étaient les leçons à tirer de ce retrait.

Le gouvernement Trump a « essayé de sauver la face », a jugé Peter Cardillo. « C’est un revers, mais ce que nous dit le marché, c’est que c’est un petit revers », a pour sa part jugé J.J. Kinahan, de TD Ameritrade, s’appuyant sur le fait que la Bourse avait résisté après de l’annonce du retrait du vote.

Ce texte devait permettre à Donald Trump de tenir l’une de ses promesses principales en abrogeant et remplaçant la réforme de l’assurance maladie de son prédécesseur, Barack Obama, dite Obamacare. « On regarde toujours ce qui vient de Washington », a complété Art Hogan de Wunderlich Securities.

Principale interrogation des investisseurs, la capacité de la Maison-Blanche à passer au reste de son programme économique et notamment aux réformes fiscales qui avaient contribué à l’envolée de Wall Street après l’élection de Donald Trump le 8 novembre.

Pétrole

Le marché obligataire montait un peu, vers 20 h 20 GMT, le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissant très légèrement à 2,413 %, contre 2,414 % jeudi soir, et celui des bons à 30 ans à 3,015 %, contre 3,022 % précédemment.

Les cours du pétrole ont légèrement avancé vendredi sur un marché évitant de prendre des risques avant un week-end marqué par une réunion de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Le cours du baril de « light sweet crude » (WTI), référence américaine du brut, a gagné 27 cents à 47,97 dollars sur le contrat pour livraison en mai au New York Mercantile Exchange (Nymex).

« Le marché du pétrole est largement en train d’attendre ce qui va se passer du côté de l’OPEP », a mis en avant Carl Larry, de Frost Sullivan.