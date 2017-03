Le marché immobilier québécois garde la forme

Malgré des règles d’accès à la propriété plus strictes, rien n’y fait. Le marché immobilier garde la forme au Québec. Les craintes des intervenants en réaction au resserrement des règles d’accès ne se vérifient pas.

La bonne tenue du marché immobilier résidentiel dans un contexte réglementaire pourtant austère n’est pas étrangère à une conjoncture particulièrement favorable pour les ménages, conclut Hélène Bégin. L’économiste principale au Mouvement Desjardins retient que l’économie du Québec a inscrit l’an dernier sa plus forte croissance de l’emploi à temps plein depuis 2007. « La progression des revenus a aussi été alimentée par les allégements fiscaux tels que la bonification de la prestation universelle pour la garde d’enfants, les baisses d’impôt au niveau fédéral et l’élimination complète de la contribution santé du gouvernement du Québec dès 2017. » Finalement, « les revenus après impôts et inflation des ménages ont connu la plus forte hausse depuis la dernière récession ».

Le marché de la revente se porte bien, avec des transactions en hausse de 5,5 % l’an dernier et des prix en progression de 3 %. La hausse des prix devrait légèrement s’accélérer cette année (+3,5 %), alors que celle du rythme de croissance de l’activité devrait être légèrement moindre (+2,3 %).

Hélène Bégin souligne entre parenthèses que, contrairement à l’ascension démesurée des ventes et des prix à Vancouver et à Toronto, freinée en Colombie-Britannique par une taxe de 15 % sur les achats effectués par des étrangers (l’Ontario songe à une telle taxe), « à Montréal, la progression des ventes et des prix immobiliers demeure modérée et les investisseurs étrangers sont peu présents ».

Bond de la construction

Revenant à la construction neuve au Québec, le bond de 10 % des mises en chantier de maisons individuelles l’an dernier a surpris. Il faisait suite à cinq années de déclin. « La rareté relative de propriétés à vendre sur le marché existant a incité plusieurs acheteurs à se tourner vers le neuf », souligne Hélène Bégin.

Aussi, le déséquilibre dans le segment des copropriétés dans les centres urbains s’est résorbé. « La chute des mises en chantier d’appartements en copropriété depuis 2015 a permis d’atténuer la situation de surplus qui prévalait depuis quelques années. » La situation d’offre excédentaire persiste, mais l’inventaire fléchit, notamment à Montréal et à Québec. Les mises en chantier de nouvelles unités pourraient reprendre et croître de 3,2 % en 2017, après des reculs de 18 % en 2016 et de 26 % en 2015.

La situation se corse cependant dans le locatif conventionnel, l’essor des mises en chantier amorcé en 2015 se dirigeant vers un plateau. « Les nouveaux projets ont plus de mal à trouver des locataires. » Hélène Bégin a noté que le taux d’inoccupation se situe loin de son taux d’équilibre de 3 %, touchant 6 % dans au moins quatre grands centres urbains, « ce qui peut être associé à un phénomène de surconstruction ». Dans le grand Québec, 4,9 % des appartements se cherchent un locataire, et ils sont 3,9 % dans le grand Montréal. Les mises en chantier dans le locatif conventionnel devraient donc se replier de 3,3 % en 2017, après une augmentation de 14,5 % en 2016 et de 48 % en 2015.

« Globalement, le niveau des mises en chantier devrait donc atteindre 40 000 cette année, comparativement à 38 935 nouveaux logements en 2016 », conclut l’économiste de Desjardins.