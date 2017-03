67,4 millions pour les patrons des banques canadiennes

De gauche à droite, le président et chef de la direction de la Banque Royale, David McKay (gauche), en compagnie de ses homologues Bharat Masrani (TD), Bill Downe (BMO) et Brian Porter (Banque Scotia), le 9 mars 2017.

Les dirigeants des sept principales banques canadiennes et du Mouvement Desjardins ont vu leur rémunération totale s’établir à près de 67,4 millions en 2016, dans le cadre d’une année au cours de laquelle la hausse des profits a été au rendez-vous pour la quasi-totalité des institutions financières.

Ces données figurent dans les documents financiers déposés auprès des autorités réglementaires par les institutions financières au cours des dernières semaines et consultés par La Presse canadienne. Ce montant est en progression d’environ 2,7 % par rapport à l’exercice précédent. La rémunération totale combine plusieurs éléments, comme le salaire de base, les attributions à base d’actions et d’options, les diverses primes ainsi que les contributions aux régimes de retraite.

McKay de la RBC en tête

C’est le président et chef de la direction de la Banque Royale, David McKay, qui a affiché le salaire total le plus élevé, à 12,25 millions l’an dernier. Les grands patrons de la Banque Nationale, Louis Vachon, et de la Banque Laurentienne, François Desjardins, arrivent respectivement sixième et septième. À l’exception de la Banque Nationale, toutes les autres institutions financières ont vu leurs profits nets progresser au cours du dernier exercice, ce qui explique en grande partie pourquoi la rémunération totale de leurs dirigeants a progressé.

Au Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (Médac), on se penche davantage sur l’écart entre la rémunération totale du dirigeant qui touche le salaire le plus élevé par rapport à la moyenne des employés. L’organisme souligne que c’est à la Banque Scotia que l’écart a été le plus élevé, affirmant que son chef de la direction, Brian Porter, touchait une rémunération totale 146 fois plus élevée que le salaire moyen des employés de l’institution. Toutes les autres banques ont été en mesure de maintenir ce ratio sous la barre de 100, a observé le Médac.

« Dans le secteur bancaire, le ratio a souvent été supérieur à 100, ce que l’on jugeait déplorable, explique le coordonnateur du Médac, Willie Gagnon. Quand le ratio était dans une fourchette entre 50 et 60, nous étions plus gentils avec [les banques]. » M. Gagnon a souligné que la Banque Laurentienne se « comportait mieux », puisque son grand patron, François Desjardins, a touché 34 fois le salaire moyen d’un employé. « Entre 30 et 40, ce n’est vraiment pas mal », a commenté M. Gagnon.