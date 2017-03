Amaya, d’une perte à un bénéfice

Amaya, la société montréalaise propriétaire de PokerStars et d’autres sites de jeux en ligne, a généré un bénéfice net de 45 millions $US au quatrième trimestre, comparativement à une perte de 15,2 millions l’an dernier. Ses revenus ont progressé de 5,9 %, passant de 293,2 millions à 310,4 millions. Le bénéfice ajusté d’Amaya a progressé de 30 % à 107 millions, ou 53 ¢ US par action. Pour l’exercice, Amaya annonce un bénéfice ajusté de 366,7 millions.