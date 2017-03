Les exportations du Québec reculent en janvier

«Les exportations de produits aérospatiaux, la plus importante catégorie d’exportations du Québec, connaissent un pic en décembre», remarque Marc Pinsonneault.

Les exportations du Québec ont fortement reculé en janvier.

En dollars, les exportations du Québec ont diminué de 12,4 % en janvier 2017 contre une hausse de 2,6 % au Canada. En volume, le niveau est inférieur de 2,7 % à celui de janvier 2016 comparativement à un repli de 1,1 % au Canada. L’Institut de la statistique du Québec indique que le recul le plus important est enregistré par le groupe des aéronefs.

Chute prévisible

Les exportations vers les États-Unis ont fléchi de 7 % en janvier et représentent 73,4 % des exportations québécoises. Celles vers l’Europe ont reculé de 43,3 % et représentent 11,9 % des exportations du Québec. Les exportations vers l’Asie déclinent de 19,4 % et représentent 8,5 % des exportations québécoises.

Pour Marc Pinsonneault, économiste principal à la Banque Nationale, « la chute des exportations en janvier était prévisible car, depuis quelques années, les exportations de produits aérospatiaux, la plus importante catégorie d’exportations du Québec, connaissent un pic en décembre ».

L’économiste se dit cependant surpris par « la persistance en janvier du surplus commercial en volume relativement important apparu en décembre », une première depuis 2007 au moins qu’il attribue à un faible volume d’importations de véhicules automobiles neufs. « On n’avait pas vu un volume mensuel d’importations aussi faible depuis la récession […] Cela dit, nous nous attendons tout de même à ce que le commerce international contribue à la croissance économique du Québec en 2017. »