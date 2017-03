Coup de frein sur le charbon en Chine et en Inde

Paris — Le développement de projets de centrales à charbon a connu un net ralentissement en 2016, en particulier en Chine et en Inde, indiquait mercredi un rapport des ONG CoalSwarm, Greenpeace et Sierra Club, qui y voient un signe positif pour le climat.

Selon l’analyse faite par ces trois organisations, comparativement à 2015, il y a eu une baisse de 48 % du nombre de projets en phase de préconstruction, de 62 % des démarrages de nouveaux projets et de 85 % du nombre de nouveaux permis délivrés en Chine.

« En Chine et en Inde, la construction est désormais figée dans plus de 100 chantiers » représentant une capacité de 68 gigawatts, précise un communiqué des auteurs du rapport (Expansion et ralentissement en 2017 : sur la trace des projets mondiaux de centrales à charbon). Entre 2006 et 2016, les deux géants asiatiques ont construit 86 % des nouvelles centrales à charbon dans le monde.

Optimisme prudent

L’oeil rivé sur l’Accord de Paris sur le climat, les ONG espèrent que le ralentissement va se poursuivre, mais font preuve d’un optimisme prudent. « Les récents progrès pour ralentir le développement du charbon en Chine et en Inde doivent être renforcés », préviennent-elles. Elles déplorent que des pays comme le Vietnam, l’Indonésie, la Turquie ou le Japon continuent à miser sur le charbon, l’énergie la plus émettrice de gaz à effet de serre.

Pour limiter la hausse de la température mondiale à 2 °C, elles soulignent qu’il va falloir « à la fois stopper la construction de nouvelles centrales à charbon et en fermer des anciennes » pour les remplacer par des « énergies propres ».

La Chine, premier investisseur dans les énergies renouvelables, couvre encore 60 % de sa production d’électricité grâce au charbon. « L’année 2016 a été un véritable tournant », selon Lauri Myllyvirta, de Greenpeace, en se félicitant de l’arrêt de projets en Chine ainsi que de la « réduction spectaculaire des émissions aux États-Unis et au Royaume-Uni grâce à la fermeture d’anciennes centrales au charbon », de l’abandon de ce combustible par la Belgique et l’Ontario et de l’annonce par trois pays du G8 d’une date butoir pour le faire.

Interrogé sur le rapport, Benjamin Sporton, responsable de l’Association mondiale du charbon, a réfuté l’idée d’un tournant énergétique. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) « prévoit que l’Inde et le Sud-Est asiatique seront les moteurs de la demande pour le charbon dans les décennies à venir, a-t-il indiqué à l’AFP. Pour ces pays, exclure le charbon de leur mix énergétique n’est pas une option : il est essentiel pour leur croissance économique et leur sécurité énergétique. »