St-Hubert ferme rue Saint-Denis

Photo: Jean Gagnon / CC

Estimant qu’il n’était plus rentable, Groupe St-Hubert a décidé de mettre la clé sous la porte de son restaurant montréalais situé rue Saint-Denis. Cette décision se traduira par la perte d’entre 75 et 80 emplois. Une porte-parole de la chaîne de restaurants, Josée Vaillancourt, a expliqué que l’entreprise a évalué la possibilité de convertir le restaurant et de le vendre à un franchisé, mais que c’est finalement la fermeture qui a été décidée. Il s’agissait d’un des 13 restaurants d’entreprise dans un réseau totalisant 123 établissements.