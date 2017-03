Il faut résister à la vague populiste, soutient la commissaire européenne au Commerce

La commissaire au commerce de l’Union européenne est contente de pouvoir compter sur Justin Trudeau et son image à l’international dans la lutte contre les forces du populisme anticommercial.

Mais ces jours-ci, Cecilia Malmström reprend le mantra d’une autre célèbre Canadienne — la légendaire chanteuse Joni Mitchell — dans ses efforts contre le protectionnisme et les sentiments isolationnistes qui s’agitent à travers le monde dans la foulée de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne et de l’élection du président américain Donald Trump.

« Des événements comme le Brexit, comme l’élection de M. Trump, qui créent de l’incertitude dans le monde, sont aussi une façon de nous regrouper un peu plus, et ils nous forcent à aiguiser notre pensée par rapport à ce que nous avons et ce que nous pourrions perdre », a affirmé mardi Mme Malmström. « On ne sait pas ce qu’on a tant qu’on ne risque pas de le perdre — ce n’est pas tout à fait ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. »

Mme Malmström — en visite à Ottawa pour rencontrer le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, et la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland — reprenait ainsi, à quelques mots près, les paroles du succès de 1970 Big Yellow Taxi, de Joni Mitchell.

La menace Le Pen

Mais les manifestations de populisme sont peut-être en train de s’essouffler, a estimé la commissaire en soulignant la récente défaite du politicien anti-islam Geert Wilders, aux Pays-Bas, ainsi que celle, en décembre, d’un candidat d’extrême droite en Autriche.

En attendant, une autre grande élection pose une menace existentielle à l’Union européenne : le scrutin présidentiel français, auquel participe Marine Le Pen, candidate du Front national, un parti d’extrême droite. « Les idées défendues par Mme Le Pen et son parti ne sont pas seulement anticommerce, elles sont antimondialisation, anti-immigration, et anti la plupart des valeurs que la majorité d’entre nous défend », a-t-elle déclaré aux journalistes, à l’ambassade de l’Union européenne à Ottawa. « Alors, cela serait une vraie menace pour l’Union européenne dans son ensemble. »

Pendant ce temps, la popularité de l’Union européenne grimpe dans les sondages, et des manifestations contre le populisme ont eu lieu en Allemagne. Une autre de ces manifestations est prévue à Rome plus tard cette semaine, a-t-elle noté.

Selon Mme Malmström, le fait de pouvoir citer en exemple l’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne livre un solide message. La commissaire s’attend à ce que l’Accord économique et commercial global (AECG) soit ratifié par le Canada dans les prochaines semaines. Le Parlement européen l’a déjà fait le mois dernier.

Même si l’AECG devra toujours obtenir l’approbation des 28 pays membres de l’UE et de 10 gouvernements régionaux, Mme Malmström a indiqué que son application provisoire — qui débutera au moment de la ratification du Canada — fera en sorte qu’environ 95 % de l’entente sera immédiatement en vigueur. Environ 98 % des tarifs en place devraient alors tomber en même temps.

Selon Mme Malmström, l’AECG devrait devenir un exemple des bienfaits du libre-échange face au protectionnisme du gouvernement Trump à Washington.