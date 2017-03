Nouvelle démission chez Uber

Washington — Uber a enregistré une nouvelle défection parmi ses dirigeants avec celle de son responsable chargé des stratégies de partage, alors qu’elle traverse depuis plusieurs mois une passe difficile, rapportaient dimanche les médias américains. Jeff Jones a quitté ses fonctions environ six mois après avoir été embauché par Uber, il avait fait part de son mécontentement face aux stratégies de l’entreprise. Le directeur technique de la société californienne, Amit Singhal, avait déjà démissionné fin février, coupable d’avoir caché une plainte pour harcèlement sexuel. M. Kalanick lui-même, le p.-d.g. d'Uber, avait dû s’excuser quelques jours plus tard et a reconnu qu’il devait « changer fondamentalement en tant que dirigeant et devenir adulte ».