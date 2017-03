G20: les ministres des Finances font un plaidoyer contre le protectionnisme

Photo: Uwe Anspach/dpa via Associated Press

Baden-Baden — Les ministres des Finances des pays membres du G20 ont prôné pour faire front au protectionnisme commercial, samedi en Allemagne, alors que l’approche d’«America First» du président américain Donald Trump jette de l’ombre sur des partenariats tels que l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).Le ministre canadien des Finances, Bill Morneau, a semblé préconiser un discours nuancé, alors que ses homologues concluaient à une déclaration commune, samedi, insistant sur l’importance de leurs pays de continuer le travail pour «renforcer la contribution commerciale» touchant leurs économies.L’an dernier à pareille rencontre, un appel à résister à «toute forme» de protectionnisme avait été lancé.La déclaration commune des ministres est importante, dans l’optique où elle contribue à donner le ton aux politiques économiques à échelle mondiale.Le ministre Morneau s’est dit favorable à un tel plaidoyer, se gardant toutefois d’insister sur les formulations employées.De son côté, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a cherché à minimiser les divisions entre les différentes puissances, ajoutant que le discours s’opposant au protectionnisme n’est «pas vraiment pertinent».«Nous croyons au libre-échange», a-t-il assuré, précisant du même souffle qu’un «commerce équilibré doit [correspondre à] ce qui est bon pour nous [les États-Unis] et bon pour les autres personnes, une situation gagnante-gagnante».Donald Trump, qui a fait campagne sur la base d’une plateforme teintée du leitmotiv de l’«America First», a déjà retiré les États-Unis de tout éventuel accord transpacifique qui aurait lié son pays à des puissances asiatiques comme le Japon, notamment.L’ALÉNA fait pour sa part l’objet d’un processus de renégociation entre ses signataires, nommément le Canada, les États-Unis et le Mexique.Le ministre des Finances de l’Allemagne, Wolfgang Schaeuble, a laissé entendre que les deux jours de discussions informelles du G20 se sont déroulés de façon houleuse par moments.«Peut-être que l’un ou plusieurs des pays membres ont besoin d’avoir une idée de comment la coopération internationale fonctionne», a-t-il lancé aux journalistes sans toutefois nommer précisément le ou les pays auxquels il faisait allusion.Le ministre Schaeuble a néanmoins ajouté qu’il serait faux de dire qu’aucun terrain d’entente n’a été trouvé.«Il est complètement clair que nous ne sommes pas pour le protectionnisme, a-t-il dit. Mais ce n’était pas clair ce que les uns et les autres signifiaient par cela.»La Chine a quant à elle semblé vouloir chercher à renforcer la prise de position favorable au libre-échange et à la coopération.La rencontre des ministres des Finances ouvrait la voie à un sommet des leaders nationaux prévu en juillet à Hambourg, également en Allemagne.