Recherche: Québec offre une aide financière de 17 millions à FPInnovations

Québec — Le gouvernement du Québec a annoncé jeudi qu’il avait accordé une aide financière totalisant 17 millions au consortium de recherche FPInnovations, notamment pour le soutenir dans ses efforts de développement de technologies innovantes destinées au secteur de la transformation du bois. Une première somme de 13 millions, répartie sur quatre ans, est destinée au projet SM2 de FPInnovations. Cette initiative cherchera, par l’entremise d’essais industriels et de démonstrations de technologies innovantes, à guider l’industrie dans l’adoption de nouveaux modèles d’affaires. Une dernière aide financière de 4 millions sera destinée au programme national de recherche de FPInnovations, qui regroupe des entreprises privées et des gouvernements provinciaux et fédéraux qui mettent en commun des ressources pour créer des solutions innovatrices pour l’industrie.