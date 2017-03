Le fédéral serre la vis sur l’usage de drones récréatifs

Photo: Rick Bowmer Archives Associated Press

L’industrie aérienne et les pilotes d’avion ont poussé un soupir de soulagement collectif jeudi matin en voyant le ministre fédéral des Transports imposer des règles pour encadrer l’usage de drones à des fins récréatives.

En vigueur dès leur annonce, les règles obligent les utilisateurs de drones à inscrire leurs coordonnées sur leurs objets volants. De plus, il est interdit de voler la nuit, à plus de 90 mètres d’altitude, à moins de 75 mètres de personnes, de bâtiments ou de véhicules et à moins de 9 kilomètres d’un aéroport.

Quiconque ne respectera pas les règles s’expose à une amende de 3000 $, a indiqué le ministère des Transports. Son titulaire, Marc Garneau, a dit qu’il ne prend « vraiment pas à la légère le fait que l’utilisation des drones représente un risque accru pour la sécurité aérienne et les personnes au sol ».

« À l’instar des oiseaux, les drones représentent un risque de sécurité pour l’aviation, et il était important d’encadrer ce type d’aéronef, particulièrement lorsqu’utilisé à des fins récréatives », a affirmé le vice-président Exploitation, infrastructures aéroportuaires et développement aérien d’Aéroports de Montréal, Pierre-Paul Pharand.

L’abordabilité des petits drones et leur vente libre ont contribué à une croissance fulgurante de popularité, si bien que le ministère des Transports indique sur son site qu’il reçoit « chaque semaine des rapports, des courriels et des appels téléphoniques » concernant des « incidents de sécurité ».

Les pilotes sont « très préoccupés par le passage, intentionnel ou non, de drones dans les espaces aériens réglementés lors des phases critiques d’un vol », a affirmé Matt Hogan, président de la division de la sécurité aérienne de l’Association des pilotes d’Air Canada. « Au mieux, la présence de ces drones constitue pour les pilotes une distraction indésirable qui justifie à elle seule que l’utilisation de ces appareils soit réglementée. »