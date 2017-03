Le Fonds de solidarité et Gestion AD dans Reflex Photonics

Photo: Michaël Monnier Le Devoir

Le Fonds de solidarité FTQ investit 3 millions et Gestion AD, 500 000 $, dans Reflex Photonics afin de « lui permettre de se doter d’infrastructures et d’équipements de pointe pour poursuivre son expansion, de consolider 24 emplois et d’en créer 14 nouveaux ». Au total, les partenaires auront investi près de 5,5 millions. Basée à Kirkland, Reflex Photonics conçoit, fabrique et commercialise des solutions de connexion optique à très haut débit pour les cartes ou puces électroniques.