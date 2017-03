Entente pour 600 syndiqués au CP

La direction du Canadien Pacifique et son Syndicat des Métallos viennent de conclure une entente de principe en vue du renouvellement de la convention collective de 600 de ses travailleurs. L’entente a été conclue avant même l’échéance de la convention collective, le 31 décembre prochain, a-t-on précisé jeudi au Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ. Ces 600 employés travaillent au soutien administratif et à l’intermodal au Canadien Pacifique, et ce, dans plusieurs villes du pays.