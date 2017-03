Lufthansa : petite hausse du bénéfice

Francfort — Le géant européen du transport aérien, l’allemand Lufthansa, a annoncé jeudi avoir réalisé en 2016 un bénéfice net en petite hausse. L’an passé, le transporteur aérien a dégagé un bénéfice net de 1,78 milliard d’euros (2,5 milliards $CAN) contre 1,70 milliard en 2015, soit une hausse de 4,6 % sur un an. Le chiffre d’affaires du groupe est resté globalement inchangé à 31,7 milliards d’euros, contre 32,1 milliards en 2015. Pour 2017, Lufthansa, qui doit composer avec une hausse des coûts de carburant et une baisse des prix des tickets d’avion dans un contexte de forte concurrence, mise sur un bénéfice d’exploitation « légèrement inférieur » à son niveau de l’an passé.