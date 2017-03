La Caisse investit dans Datamars

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé un investissement dans Datamars, une entreprise du secteur de l’identification des animaux et des textiles. « La Caisse devient le plus important actionnaire de l’entreprise, aux côtés de membres de l’équipe de direction de Datamars et de Columna Capital, qui y est investie depuis 2011 », peut-on lire dans le communiqué. « Datamars évolue dans une industrie qui est favorisée par des tendances fondamentales telles que les préoccupations mondiales en matière de salubrité des aliments. Cet investissement, bien aligné sur la stratégie d’investissement à long terme de la Caisse, est réalisé dans une entreprise qui offre des occasions importantes de croissance. » L’entreprise, dont le siège social est en Suisse, emploie plus de 800 personnes.