Air Canada ajoute un service quotidien Montréal-Washington

Photo: Hussein Abdallah / CC

Air Canada a annoncé le retour du service quotidien assuré toute l’année entre Montréal et Washington Dulles à compter du 1er mai. Le transporteur indique qu’en plus des correspondances avec son réseau à destination de l’Europe et de l’Afrique du Nord, ces vols permettront un service à escale à destination et au départ de villes du Québec et de l’est du Canada, notamment Bagotville, Sept-Îles, Québec, Fredericton, Moncton, Bathurst, Saint John et Halifax. « Les services quotidiens sans escale exploités par Air Canada Express seront assurés par CRJ-100 de Bombardier proposant 50 places. » Depuis le début de l’année 2017, Air Canada a lancé de nouveaux services sans escale sur les États-Unis au départ de Montréal à destination de Dallas-Fort Worth et maintenant Washington Dulles, a ajouté le transporteur.