Un trimestre rentable pour le retour de Péladeau chez Québecor

La conférence téléphonique avec les analystes financiers était pratiquement terminée quand Pierre Karl Péladeau, de retour aux commandes en tant que président et chef de la direction de Québecor, a repris le micro spontanément. « Après cette sabbatique de quatre ans, je vois que ça ne change pas, que toutes les questions sont pour Vidéotron et sa présidente, Manon [Brouillette] ! »

C’est sous le signe de la continuité que M. Péladeau a commenté mercredi les états financiers de l’entreprise, dont l’essentiel des revenus provient toujours, comme c’était le cas en 2013, de sa principale filiale au sein de laquelle la téléphonie sans fil en mène de plus en plus large.

Québecor a enregistré des revenus de 4,02 milliards l’an dernier, dont les trois quarts sont venus du secteur des télécommunications. L’entreprise contrôlée par M. Péladeau, qui a quitté la politique en mai 2016 et réintégré ses fonctions il y a un mois, a réalisé un bénéfice net de 195 millions, en hausse de près de 30 %.

Au cours du quatrième trimestre, le chiffre d’affaires de 1,05 milliard était en hausse de 2,6 % sur un an, tandis que le bénéfice net a atteint 123,3 millions pour faire oublier une perte de 34,8 millions subie en 2015.

« J’entends poursuivre le travail accompli par mon prédécesseur, Pierre Dion, épaulé par la solide équipe de direction en place, afin de continuer le développement de la société et de ses activités, a affirmé M. Péladeau. Nous allons maintenir le déploiement de notre stratégie d’affaires en nous appuyant sur les mêmes vecteurs de croissance qui ont tant contribué à son succès. »

Le secteur médias a enregistré une augmentation de plus de 10 % de son bénéfice, résultat d’une amélioration des revenus publicitaires chez TVA et TVA Sports, de même que d’une abolition de 220 postes chez Québecor Média au mois de novembre 2016. Dans son mot d’introduction, M. Péladeau a toutefois précisé que Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec « continuent d’évoluer dans un environnement publicitaire difficile ».

Les résultats de l’entreprise ont semblé convaincre les marchés. À la Bourse de Toronto, le titre de Québecor a gagné 4 % à 39,53 $. Depuis un an, l’action a progressé de 21 %, comparativement à un gain de 10 % pour le titre de Rogers et à un très léger recul pour celui de BCE.

Le sans-fil

« Les premiers états financiers depuis le retour de Pierre Karl Péladeau comme chef de la direction montrent un élan continu dans le sans-fil », a écrit dans une note aux clients l’analyste Maher Yaghi, de Valeurs mobilières Desjardins.

Québecor affirme que plus de 900 000 personnes sont maintenant abonnées à ses services sans fil. Selon les données publiées par l’entreprise mercredi, la facture moyenne de ces clients était de 51,23 $ l’an dernier, une augmentation de 7 % par rapport à 2015.

La direction de Québecor n’a pas voulu préciser ce qu’elle entend faire avec le spectre sans fil acheté dans le reste du Canada lors des enchères organisées par le gouvernement fédéral. M. Péladeau a dit qu’il s’agit là d’un actif de « grande valeur » et qu’il ne souhaite pas négocier sa vente sur la place publique. La valeur marchande de ce spectre a déjà été estimée autour de 300 millions.

Invité à dire ce qu’il adviendra de la participation de 19 % de la Caisse de dépôt et placement dans Québecor Média, M. Péladeau s’est limité à dire que la Caisse est un « fonds d’investissement » dont l’objectif est de faire fructifier son actif. En janvier 2019, la Caisse aura le droit de se départir de sa participation.