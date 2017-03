Un Canadien accusé relativement au piratage de Yahoo

Washington — Le département de la Justice des États-Unis a déposé mercredi des accusations contre quatre pirates informatiques, dont un citoyen canadien et deux agents secrets russes, après que le géant du web Yahoo eut été victime d’une attaque informatique qui a touché les comptes d’environ 500 millions d’abonnés.

Deux des suspects appartiendraient au FSB, le successeur du KGB, et les deux autres seraient des pirates criminels.

Un des suspects est un Canadien qui a été arrêté dans l’est de l’Ontario. La police de Toronto dit que l’homme de 22 ans, Karim Baratov, a été épinglé mardi dans la ville d’Ancaster, à la demande des autorités américaines, puis remis à la Gendarmerie royale du Canada. M. Baratov est un résidant du Canada qui détient la double citoyenneté canadienne et kazakhe.

Un autre suspect se trouve sur la liste des cybercriminels les plus recherchés par le FBI, la police fédérale américaine.

Le département de la Justice dit qu’un grand jury de la Californie a déposé des accusations criminelles, notamment de piratage informatique et d’espionnage économique, contre M. Baratov et les trois autres.

L’attaque ciblait les courriels de responsables américains et russes, de journalistes russes, et d’employés de firmes financières et d’autres entreprises, ont dit des dirigeants américains.

Ces accusations découlent d’une attaque informatique lancée contre Yahoo à compter de 2014. Si ce n’est pas la première fois que le département de la Justice s’en prend à des pirates russes, ce serait la première fois que des accusations criminelles sont déposées contre des agents russes.

Même si l’attaque a été perpétrée en 2014, ce n’est qu’en septembre 2016 que Yahoo a commencé à informer au moins 500 millions d’abonnés que leurs courriels, dates de naissance, réponses aux questions de sécurité et autres données personnelles avaient possiblement été volés.

Trois mois plus tard, Yahoo a révélé qu’une autre attaque, celle-là perpétrée en 2013, avait touché un milliard de comptes, dont certains qui ont de nouveau été affectés en 2014.