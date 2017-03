Bois d’oeuvre: le Québec et l’Ontario plus vulnérables

L’industrie canadienne du bois d’oeuvre est dans une meilleure position qu’elle ne l’était il y a 10 ans pour traverser un conflit commercial avec les États-Unis, mais les plus petits producteurs du Québec et de l’Ontario seraient particulièrement vulnérables aux droits qui pourraient être imposés d’ici quelques semaines, ont estimé des observateurs. « Les gros joueurs de l’Ouest sont dans une position plus confortable qu’il y a 10 ans »,a noté le président-directeur général du Conseil de l’industrie forestière du Québec, André Tremblay. « Mais nous nous trouvons maintenant dans une situation bien plus délicate que lors du dernier conflit. » L’éloignement géographique des scieries de l’Ontario et du Québec par rapport à la Chine les empêche essentiellement de livrer leur bois dans la plus grande économie de l’Asie. La valeur des exportations canadiennes de bois d’oeuvre vers ce pays est passée de 55 millions de dollars en 2005 à 1 milliard l’an dernier, selon Statistique Canada. La quasi-totalité de ces exportations provenait de la Colombie-Britannique.