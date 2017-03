Croissance record du prix des maisons

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Toronto — Les prix des habitations canadiennes ont affiché une croissance record en février, alimentés par les marchés de Toronto, d’Hamilton et de Vancouver. L’indice composé Teranet-Banque Nationale du prix des maisons a gagné 1 % pendant ce mois, ce qui constituait la hausse la plus importante des 18 ans d’histoire de cet indice pour un mois de février. Les prix ont progressé de 1,9 % à Toronto, tandis qu’ils ont avancé de 1,4 % à Hamilton. Dans les deux cas, il s’agissait de croissances records. Les prix des habitations du marché de Vancouver ont avancé de 1,4 %, tandis que ceux des maisons de Gatineau ont pris 0,9 %. À Québec, les prix ont diminué de 0,9 %, tandis qu’à Montréal, ils ont cédé 0,2 %. Par rapport au mois de février de l’an dernier, l’indice affichait une hausse de 13,4 %, ce qui était sa plus forte augmentation annuelle depuis 2006.