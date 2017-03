Valeant larguée par l’un de ses plus importants actionnaires

Valeant Pharmaceuticals a été larguée lundi par l’un de ses plus importants actionnaires, Pershing Square Capital, qui profitera de cette transaction pour inscrire une importante perte fiscale. Le fonds d’investissement dirigé par le milliardaire Bill Ackman a confirmé, lundi, après la fermeture des marchés, qu’il avait liquidé sa position dans la controversée pharmaceutique établie à Laval. À la Bourse de New York, cette nouvelle faisait plonger le titre de Valeant (NYSE : VRX) de près de 10 % dans les transactions d’après-séance. La pharmaceutique a brièvement été la plus grande société canadienne au chapitre de la valeur boursière après avoir multiplié les acquisitions, mais sa réputation a été entachée en raison de nombreuses controverses, comme ses liens avec la société américaine de commandes postales pharmaceutiques Philidor. Pour l’instant, M. Ackman ainsi que le vice-président de Pershing Square, Steve Fraidin, demeurent sur le conseil d’administration de Valeant, mais les deux hommes ne solliciteront pas de nouveau mandat dans le cadre de l’assemblée annuelle de l’entreprise, prévue le 2 mai. Il y a un peu plus d’un an, M. Ackman avait témoigné devant un comité sénatorial à propos de la stratégie d’affaires de Valeant qui consistait à hausser les prix des médicaments — parfois de 3000 % — immédiatement après les avoir acquis. Aux côtés de l’ex-grand patron de la pharmaceutique Michael Pearson, le milliardaire s’était engagé à assurer que Valeant mette en place les meilleures pratiques concernant l’établissement des prix des médicaments et maintienne son contrat social avec les patients et les médecins.