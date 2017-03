L’OIRPC investit avec Ivanhoé Cambridge

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) et la branche immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec ont conclu une entente avec la firme de logistique immobilière Logos pour investir dans deux coentreprises qui acquerront et mettront en valeur des installations modernes à Singapour et en Indonésie. L’OIRPC et Ivanhoé Cambridge investiront 200 millions $US chacune pour obtenir des participations d’environ 48 % dans Logos Singapore Logistics Venture. Celle-ci investira dans deux entrepôts de plusieurs étages situés dans des sous-marchés industriels de Singapour, ainsi que dans une occasion de mise en valeur. Les deux sociétés investiront en outre 100 millions $US pour obtenir des participations d’environ 48 % dans Logos Indonesia Logistics Venture, qui disposera de « plusieurs occasions prometteuses de mise en valeur » dans le Grand Jakarta, en Indonésie. Logos sera responsable de l’exploitation des deux coentreprises, avec des participations d’environ 4 % dans chacune d’elles.