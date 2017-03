Dans l’attente d’une hausse du taux de la Fed

Grosse journée mercredi. La Réserve fédérale (Fed) devrait commander une nouvelle hausse de son taux directeur, une première cette année. Et les Néerlandais vont aux urnes avec un taux d’indécis de 60 %.

Les Bourses ont fait du surplace lundi, les yeux rivés sur la journée de mercredi. D’abord, la Réserve fédérale publiera la décision de son Comité de politique monétaire. Si une hausse du taux directeur, de 25 points de base, est déjà escomptée, « le plus important, c’est que les marchés vont essayer de comprendre quelles sont les intentions de la Fed quant au rythme des futures hausses des taux cette année », a expliqué David Levy, de Republic Wealth Advisors.

La dernière hausse, en décembre, avait poussé le taux interbancaire au jour le jour dans la fourchette de 0,5 % à 0,75 %. Un an plus tôt, la Fed avait procédé à son premier relèvement en près de dix ans, et mettait fin à la politique des taux zéro mise en place après la crise de 2008.

La semaine est aussi marquée par les élections néerlandaises de mercredi. Le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, est donné gagnant du dernier sondage publié dimanche, face à son rival « anti-système » Geert Wilders. Mais 60 % des électeurs étaient encore indécis avant un débat des deux hommes lundi soir, a rappelé l’Agence France-Presse.

« La Réserve fédérale américaine devrait reprendre le relèvement des taux d’intérêt cette semaine. Elle n’a pas atteint son objectif d’inflation depuis cinq ans, mais sera encouragée par l’amélioration des données et aura une plus grande confiance dans la persistance des récentes hausses des prix, surtout avec l’adoption de prochaines mesures de stimulation budgétaires », résume Krishen Randasamy, économiste principal, Économie et stratégie à la Banque Nationale.

La banque centrale avait indiqué en décembre qu’elle prévoyait trois modestes relèvements du coût du crédit au cours de 2017, avec un taux cible estimé à 1,4 %. Ce scénario demeure présent dans le marché. « Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ne laissent ainsi entrevoir que 60 points de base d’augmentation des taux d’ici la fin de l’année, incluant la hausse de mars et une progression similaire en 2018 », écrit Mathieu D’Anjou, économiste principal au Mouvement Desjardins. À ses yeux, effectivement « la vigueur du marché du travail, la remontée de l’inflation et le niveau encourageant de plusieurs indicateurs avancés nous amènent à miser sur trois hausses de 0,25 % des taux directeurs cette année et en 2018 ». Et si un rythme plus rapide pourrait être envisagé, « plusieurs incertitudes restent toutefois présentes et l’on peut penser que la majorité des dirigeants de la Fed voudront éviter de créer un choc sur les marchés en signalant immédiatement un relèvement plus rapide des taux directeurs ».

La semaine dernière, le département du Travail indiquait que l’économie américaine avait créé 235 000 emplois nets en février. La statistique de janvier a également été révisée à la hausse, à 238 000 nouvelles embauches, un sommet en quatre mois. Le rythme s’accélère. Depuis trois mois, la moyenne mensuelle des embauches a grimpé à 209 000 contre 179 000 pour les trois mois précédents, ont rappelé les économistes.

Au début du mois, la présidente de la Fed, Janet Yellen, se félicitait de voir la banque centrale se diriger vers ses deux grands objectifs : le plein-emploi et une inflation annuelle stabilisée autour de 2 %.