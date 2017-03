Le Québec cherche à séduire au Texas

Avec les menaces qui planent à l’horizon d’un « Buy American » renforcé et la renégociation prévue de l’ALENA par les États-Unis, la ministre de l’Économie et de l’Innovation, Dominique Anglade, en mission économique au Texas, affirme vouloir passer à l’offensive pour assurer une place aux entreprises québécoises sur le marché américain.

Afin de prendre le taureau texan par les cornes avant qu’il ne piétine les possibilités d’affaires, la ministre est en mission économique dans la capitale du Texas pour deux jours. La Presse canadienne l’a rencontrée lundi matin en banlieue d’Austin, à San Marcos, peu après un déjeuner d’affaires avec des entreprises du Québec ayant déjà leurs racines chez le voisin du sud.

Le Québec vole d’ailleurs la vedette parmi les provinces canadiennes lors du festival de nouvelles technologies et d’innovation South by SouthWest (SXSW) — l’un des plus importants du genre dans le monde —, qui se tient chaque année à Austin. Le Québec y prend une place importante ; près d’une soixantaine d’entreprises québécoises sont sur place et il s’agit de la plus grande représentation à ce jour de la province à SXSW.

L’État québécois a même aménagé une Maison du Québec, la cabane à sucre — le « Québec sugar shack » comme les festivaliers l’appellent. Le bungalow loué au coeur du village du festival pour des présentations d’innovations technologiques et de nouveaux produits est aussi le lieu de conférences. La maison avait été occupée par le réseau de nouvelles télévisé CNN au cours des derniers jours.

L’importance de l’offensive

Selon Mme Anglade, il est très important de passer à l’offensive pour démontrer les forces du Québec, a-t-elle indiqué en entrevue. La mission a évidemment comme objectif d’être une vitrine pour le Québec afin de dénicher des débouchés aux États-Unis, mais aussi pour attirer des entreprises et des investissements au Québec. Et il ne s’agit pas d’une histoire uniquement montréalaise. Des entreprises d’un peu partout au Québec — de l’Estrie, du Saguenay et de la Mauricie — sont présentes dans la capitale du Texas pour le festival, souligne-t-elle.

Cette méthode forte ne découle pas uniquement de l’élection de Donald Trump à la tête des États-Unis. Et d’ailleurs, elle la précède, dit la ministre Anglade. On s’attendait à ce qu’un gouvernement plus protectionniste soit élu, dit-elle. La stratégie du Québec ? Accentuer les liens avec les États-Unis, martèle la ministre.

Celle-ci refuse de se dire inquiète des bouleversements qui sont en cours au sud de la frontière. Mais elle affirme mettre les bouchées doubles, en lien avec cette montée du protectionnisme et les changements anticipés à l’ALENA. « Peu importe le protectionnisme, les gens vont acheter nos produits s’ils sont innovants », soutient-elle. « Le Québec gagne quand on est à l’offensive, quand on est proactifs. » Les liens doivent être resserrés, à la fois avec le Canada et avec les États-Unis, vu le niveau d’intégration de ces économies.

Le Texas est d’ailleurs l’État américain avec lequel le Québec réalise le plus d’échanges commerciaux — estimés par Québec à 10 milliards par année — après l’État de New York.

Démontrant son intention de ne pas attendre, le Québec a d’ailleurs nommé en février l’ex-ministre des Finances libéral Raymond Bachand en tant que conseiller principal pour l’ALENA. La stratégie québécoise sur l’exportation a auparavant été lancée.

La mission de la ministre en sol texan a aussi des visées diplomatiques. Elle a rencontré lundi après-midi à Austin le maire, Steve Adler, et le secrétaire d’État du Texas, Rolando B. Pablos. Si l’on s’attend à des discussions sur l’aérospatiale, une force du Québec, les échanges porteront aussi sur le secteur de la santé afin d’y faire valoir le savoir-faire québécois. Il y a un gros boom en santé au Texas, et le Québec entend en profiter, souligne Mme Anglade.

Les entreprises rencontrées par la ministre en matinée — CGI, CAE, Skyfold et Enerkem — lui ont manifesté leurs préoccupations par rapport à la renégociation anticipée de l’ALENA et aussi sur la mobilité de la main-d’oeuvre. Pour des entreprises basées au Québec mais qui font autant d’affaires aux États-Unis, il est primordial d’assurer que leurs employés puissent aller y travailler sans trop d’obstacles.