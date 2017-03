Les «fintechs» pour se libérer de l’oligarchie financière

On fonde sur la technologie «blockchain» de nombreux espoirs, parfois plus ou moins justifiés.

Les mouvements Occupy qui ont essaimé aux quatre coins du monde à la suite de la crise financière de 2008 ont avancé une hypothèse qui, depuis lors, n’a cessé de se vérifier. La dette n’est pas qu’une relation comptable : c’est aussi un rapport politique d’assujettissement. Le monde de la finance agit comme une machine extractive qui, par le moyen d’une chaîne d’options et de produits dérivés, nous isole en tant que sujet-débiteur et nous dépouille imperceptiblement de notre avenir, tout en tenant l’économie-monde dans une sorte de transe consumériste. Qui, dans ce contexte, aurait pensé que la réappropriation de notre capacité d’agir collectivement passerait par les moyens proprement spéculatifs de la finance ?

Nous assistons depuis quelque temps à l’émergence d’une série d’initiatives qui, sur la base de la technologie blockchain, sont en train de redéfinir le paysage financier. Blockchain, c’est un grand registre comptable automatisé et cryptographique. C’est le Web 3.0, un « Internet de la valeur » qui permet de procéder de manière sécuritaire à toute sorte de transactions, monétaires ou autre, par l’entremise de « contrats intelligents ». Bitcoin constitue la première expression de blockchain, mais de multiples autres usages sont possibles et restent à inventer. On fonde sur blockchain de nombreux espoirs, parfois plus ou moins justifiés. Il apparaît comme l’horizon ultime de la transparence informatisée, le nouveau vecteur des promesses de gouvernance automatisée et immunisée contre la corruption. Un outil qui permettrait, par exemple, comme le suggère l’ambitieux projet Bitnation, de remplacer la politique par les lignes de code (un grand rêve libertarien, s’il en est). George Samman, consultant en crypto-monnaie auprès d’institutions financières, résume ainsi la situation : « Si vous voulez une blockchain, identifiez les situations où une transparence totale est requise. »

On imagine bien comment cette technologie peut servir à consolider et à alléger le fonctionnement des institutions financières déjà existantes, et de nombreuses grandes banques sont déjà sur le coup. En 2016, elles auraient investi pas moins de 2 milliards de dollars dans cette voie. Parallèlement, la gouvernance mondiale est elle aussi de la partie. À titre indicatif, le World Government Summit, qui s’est tenu du 12 au 14 février 2017 à Dubai, en a fait un de ses principaux sujets d’étude, formulant l’idée d’un futur hyper-connecté sur la base d’un « Internet des accords » s’appuyant sur la chaîne de blocs cryptographique.

Montréal aussi

Le Montréal entrepreneurial cherche lui aussi à prendre ce virage vers les fintechs qui incluent des plateformes de prêts interpersonnels (p2p), des applications d’épargne automatisée et des formes créatives de socio-financement par actions (equity crowfunding). C’est ce dernier modèle qui fut adopté pour la création d’une nouvelle banque canadienne éco-solidaire d’investissement responsable, appelé Impak Finance. La campagne de financement lancée en janvier par le Cinéma du Parc mise, pour sa part, sur l’émission d’obligations communautaires remboursables avec intérêts. Assiste-t-on à une démocratisation de la finance ? C’est peut-être trop dire. Mais nul doute que la possibilité d’investir dans des projets qui nous tiennent à coeur semble soudainement plus facile à envisager.

L’intérêt proprement politique de ces nouvelles technologies financières que blockchain rend possibles réside cependant ailleurs, c’est-à-dire dans son potentiel de décentraliser la finance par l’entremise d’une prolifération d’« organisations autonomes distribuées » (connues sous le sigle anglais DAO) qui peuvent émettre leur propre crypto-monnaie. En fait, dans la foulée de Bitcoin, c’est le concept même de la monnaie qui est sur le point de connaître une profonde mutation. À titre d’exemple, on peut très bien concevoir des monnaies numériques qui se dévaluent automatiquement selon certaines modalités. Elles font ainsi obstacle à la thésaurisation (l’accumulation de liquidités sommeillant dans des comptes bancaires). On parle en ce sens de commoneyism.

Peut-on rêver du jour où, adoptées à plus grande échelle, ces crypto-monnaies deviendront les vecteurs de nouveaux arrangements collectifs capables de tenir tête à l’oligarchie bancaire néolibérale et son arme de prédilection, la gestion par la dette ? Est-ce que les DAO ainsi constituées réussiront à réclamer une part de l’invraisemblable richesse concentrée entre les mains de quelques-uns ? Tel est le rêve caressé par l’Economic Space Agency et d’autres « hacktivistes », penseurs et groupes qui ont décidé de relever le défi d’une finance collaborative et « anti-extractiviste ».

Jamais l’adage cyberpunk de l’écrivain William Gibson n’aura autant été à l’ordre du jour : « Le futur est déjà là, mais il est inégalement distribué. » Il ne tient qu’à nous de nous le donner en partage, autrement.