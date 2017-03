Le ministre Duclos est délégué pour la «pré-vente» du budget

Ottawa — Le gouvernement fédéral commence déjà à mettre la table pour son prochain budget, déléguant son « ministre social » sur les routes du pays afin d’expliquer comment les libéraux entrevoient ce qu’ils appellent « les défis de la classe moyenne ».

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, prendra bientôt le bâton du pèlerin et parcourra le pays pour discuter et prendre le pouls de la classe moyenne au Canada. En point de presse vendredi à Ottawa, il a soutenu que cette classe moyenne ne se définit pas toujours par des indicateurs économiques précis mais souvent par le sentiment général des citoyens.

Le ministre a quand même rappelé que les revenus des ménages n’augmentent plus au même rythme que pendant les trente dernières années, et que de moins en moins de Canadiens estiment faire partie de cette fameuse classe moyenne si chère aux libéraux fédéraux.

M. Duclos n’a pas, bien sûr, dévoilé le contenu du prochain budget, qui sera déposé le 22 mars à Ottawa. Il a quand même laissé entendre que le ministre des Finances, Bill Morneau, annoncera des initiatives pour former ou requalifier les travailleurs, et pour susciter les investissements privés dans les infrastructures et l’emploi. De façon générale, le prochain budget fédéral devrait tenter de rassurer les Canadiens qui s’inquiètent de leur emploi et de leurs finances personnelles, a laissé entendre le ministre Duclos.

Il a précisé que le développement des compétences serait un des éléments-clés du prochain budget fédéral. Dans son plan pour la prochaine année, Emploi et Développement social Canada a indiqué vouloir conclure avec les provinces des ententes sur la formation estimées à 2 milliards par année et qui seraient plus souples.