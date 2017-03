Un employé russe de Bombardier est soupçonné de corruption en Suède

Un employé russe de Bombardier en Suède soupçonné de corruption a été placé en détention préventive pour les deux prochaines semaines.



Le procureur Thomas Forsberg a dit que l’individu, qui n’a pas été identifié, compte parmi plusieurs employés de Bombardier qui pourraient avoir comploté avec les autorités ferroviaires de l’Azerbaïdjan de manière à adopter un contrait aux besoins de Bombardier.



M. Pavlov se présente sur le site LinkedIn comme le « directeur des ventes, coordonnateur du marketing et du pays pour la région du nord ». Il a été placé en détention pour l’empêcher de fuir ou de trafiquer les preuves.



Deux autres hommes ont été brièvement détenus pendant la semaine, a dit M. Pavlov, mais ils ont été relâchés. Ils sont toujours considérés comme des suspects.

Le procureur suédois a dit que des courriels saisis en octobre 2016 lors d’une perquisition des bureaux de Bombardier en Suède constituent une preuve dans cette affaire.

Il a ajouté que des dirigeants azerbaïdjanais pourraient avoir coopéré avec des représentants de la multinationale québécoise pour « être récompensés pour avoir favorisé le contrat de Bombardier ».



Un contrat de 2013



« Même si Bombardier offrait seulement le cinquième meilleur prix, il a remporté le contrat en 2013 et les rivaux qui offraient de meilleurs prix ont été disqualifiés par les autorités ferroviaires de l’Azerbaïdjan », a dit M. Forsberg.



Bombardier était membre en 2013 d’un consortium qui a décroché un contrat de 288 millions $ US pour fournir de l’équipement de signalisation pour un lien ferroviaire de plus de 500 kilomètres le long d’un couloir qui relie l’Azerbaïdjan, l’Europe et l’Asie.

M. Forsberg a dit que ce contrat a valu des profits de 56 millions $ US aux compagnies azerbaïdjanaises.



Des médias locaux ajoutent que M. Pavlov est également soupçonné d’avoir négocié avec une entreprise londonienne qui s’est jointe au consortium de Bombardier et qui aurait ajouté 550 % au prix de l’équipement vendu à Bombardier Azerbaïdjan.

Un porte-parole de Bombardier Transport, Claas Belling, confirme dans un courriel envoyé à La Presse canadienne que des « employés de Bombardier Transport en Suède ont été interrogés par la police ». M. Belling prévient ensuite qu’il serait « prématuré d’y aller de commentaires concernant l’issue de l’enquête » et assure que Bombardier collabore avec les autorités suédoises.