Sears creuse sa perte

New York — Plombé par les charges, Sears a creusé sa perte au quatrième trimestre. Les ventes des magasins Sears et Kmart ouverts depuis au moins un an — un indicateur clé dans le secteur du commerce de détail — ont fléchi de 10,3 %. Le directeur financier de l’entreprise, Jason Hollar, a indiqué jeudi que la saison difficile du temps des Fêtes avait pesé sur les marges de la société ainsi que ses ventes comparables. Pour la période de trois mois terminée le 28 janvier, le détaillant établi à Hoffman Estates, en Illinois, a affiché une perte nette de 607 millions $US, ou 5,67 $US par action, par rapport à 580 millions, ou 5,44 $US par action, à la même période il y a un an. Les charges de dépréciation ont été de 409 millions, par rapport à 203 millions il y a un an. Sur une base ajustée, en excluant les éléments non récurrents, Sears a affiché une perte par action de 1,28 $US, comparativement à 1,70 $US par action, au quatrième trimestre de l’exercice précédent. De leur côté, les revenus sont passés de 7,3 milliards à 6,05 milliards.