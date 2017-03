Sunrise Records précise l’ouverture de boutiques

Toronto — Sunrise Records a continué jeudi à révéler certains endroits où elle commencera à ouvrir ses nouvelles boutiques. La chaîne ontarienne de disquaires compte s’installer dans les 70 succursales laissées vacantes par HMV Canada. Six magasins seront ouverts au Québec : à Hull, à Québec, à Saint-Bruno, à Saguenay, à Trois-Rivières ainsi qu’à Victoriaville. Le président de l’entreprise, Doug Putman, prend un risque certain en se lançant dans cette aventure puisque de plus en plus de mélomanes choisissent d’écouter de la musique en ligne. La vente des disques compacts a dégringolé de 19 %, à 12,3 millions d’unités en 2016, selon les données de Nielsen. Par ailleurs, dopés par Apple Music et Spotify, les services de diffusion de musique en ligne ont crû de façon exponentielle, connaissant une croissance de 203 % pour atteindre 22 milliards d’écoutes.