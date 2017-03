RadioShack encore à l’abri de ses créanciers

Photo: Tony Gutierrez Associated Press

Forth Worth — Pour la deuxième fois en deux ans, RadioShack se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis, une décision qui soulève bien des doutes quant à l’avenir du détaillant qui a vu le jour il y a près de 100 ans. Longtemps connu comme l’endroit où se procurer des piles ainsi que des articles électroniques, RadioShack a éprouvé des difficultés alors que de plus en plus de consommateurs se tournent vers Amazon ou d’autres détaillants en ligne. RadioShack a revu le modèle de ses magasins, mais cela n’a pas été suffisant pour redresser la barre, ce qui a forcé l’entreprise à se placer à l’abri de ses créanciers en 2015. Le détaillant a indiqué qu’il comptait fermer 200 de ses magasins et qu’il évaluera ses options pour les 1300 autres boutiques de son réseau. Établi à Forth Worth, au Texas, RadioShack compte quelque 5900 employés.