Cinq banques derrière un fonds pour aider les PME

Le président et chef de la direction de la Banque CIBC, Victor Dodig

Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, et les cinq plus importantes banques au pays doivent annoncer jeudi la création d’un fonds destiné à aider les petites et moyennes entreprises à accéder à du capital afin d’asseoir leur croissance, selon deux sources au courant du dossier.

Ces deux sources se sont exprimées sous le couvert de l’anonymat puisqu’elles ne sont pas autorisées à parler publiquement. M. Morneau et les dirigeants des institutions financières ont une annonce prévue à Toronto jeudi matin.

Insuffler de la vigueur

La nécessité de faciliter l’accessibilité au financement pour les PME est un sujet qui a pris de l’ampleur dans les milieux politiques et financiers récemment.

Au cours d’une allocution prononcée devant le Club canadien de Toronto, le mois dernier, le président et chef de la direction de la Banque CIBC, Victor Dodig, avait affirmé que ce type de mesure insufflerait de la vigueur à l’économie. Il avait affirmé que la CIBC discutait avec le gouvernement Trudeau et d’autres institutions canadiennes afin de mettre sur pied, pour les PME, un fonds dont la taille serait considérable et qui serait financé par le secteur privé.

« Il s’agit d’institutions financières qui veulent aider les PME en plus de générer des rendements pour leurs actionnaires et le gouvernement a simplement dit “nous croyons que c’est une bonne idée et vous devriez le faire” », avait-il dit.

En février, un comité visant à conseiller M. Morneau en matière d’économie avait publié un rapport suggérant la création d’un fonds de 1 milliard.