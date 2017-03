Les États-Unis en guerre commerciale

Washington — Les États-Unis sont déjà engagés dans une guerre commerciale depuis des décennies, mais ils sont maintenant déterminés à mobiliser leurs troupes pour contre-attaquer, a assuré mercredi le ministre du Commerce américain, Wilbur Ross.

« Nous sommes dans une guerre commerciale. Nous avons été en guerre commerciale depuis des décennies, c’est pourquoi nous avons des déficits, a déclaré M. Ross dans un entretien à Bloomberg TV. La différence, c’est que nos troupes se massent désormais sur les remparts. »

Le gouvernement Trump considère que les vastes déficits accumulés par les États-Unis vis-à-vis de la Chine, du Mexique ou de l’Allemagne sont révélateurs de pratiques commerciales déloyales auxquelles elle veut mettre un terme, si besoin au moyen de représailles douanières.

M. Ross a toutefois laissé entendre qu’un tel scénario pouvait être évité. « Ce ne sera pas une guerre frontale. Si les gens savent que vous avez le gros bazooka, vous n’avez probablement pas besoin de l’utiliser », a-t-il assuré.

Renégociation

La nouvelle stratégie américaine passe notamment par la renégociation de l’accord de libre-échange unissant les États-Unis, le Mexique et le Canada (ALENA), que M. Trump accuse d’avoir précipité la désindustrialisation américaine. M. Ross a assuré que les négociations pourraient commencer dans la deuxième partie de l’année, mais a prévenu que leur impact pourrait être différé.

« Je voudrais voir le résultat demain, mais ce n’est pas comme ça que ça marche, a assuré M. Ross. Les négociations ne devraient pas prendre plus d’un an. Mais savoir combien de temps sera nécessaire pour les mettre en oeuvre et faire baisser [le déficit] est une différente question. »

Chine : déficit inattendu en février

Dans la foulée, la Chine a affiché mercredi un déficit commercial inattendu en février, pour la première fois depuis trois ans, avec une envolée de près de 40 % de ses importations et un repli des exportations, signe des traditionnelles distorsions dues au Nouvel An lunaire. Le commerce extérieur du géant asiatique, au coude à coude avec les États-Unis comme première puissance marchande du globe, a accusé le mois dernier un déficit de 9,1 milliards de dollars, ont annoncé les douanes chinoises, après un excédent de 51,3 milliards en janvier.

Solidité des importations

À l’heure où l’économie chinoise continue de s’essouffler — avec une croissance au plus bas depuis 26 ans —, les statistiques des douanes sont attentivement scrutées : le commerce extérieur reste un moteur traditionnel du PIB de la Chine. Cet important déficit prend tout le monde de court : les analystes sondés par l’agence financière Bloomberg anticipaient pour février un excédent de 27 milliards de dollars.

Certes, le retournement de la balance commerciale s’explique avant tout par la solidité des importations : celles-ci ont bondi de 38,1 % en dollars sur un an, à 129,2 milliards de dollars, accélérant nettement le rythme par rapport à leur hausse de janvier (+16,7 %). « Mais il faut prendre ces chiffres avec de grandes pincettes, étant donné le décalage du Nouvel An lunaire, qui perturbe considérablement l’activité des ports et des usines et qui provoque une forte volatilité des statistiques », avertit Julian Evans-Pritchard, du cabinet Capital Economics.

Les longs congés du Nouvel An chinois, pendant lesquels usines et commerces cessent leurs activités, ont débuté cette année dès fin janvier, au lieu de février en 2016, ce qui complique les comparaisons.

Pour autant, l’envolée de février traduit « la santé de la demande intérieure chinoise, poussée par les investissements, ainsi que le renchérissement des matières premières », comme le pétrole et les métaux, qui gonfle mécaniquement la valeur des importations, observe Yang Zhao, analyste de Nomura.

À l’inverse, les exportations chinoises ont trébuché en février, enregistrant un repli-surprise de 1,3 % sur un an à 120,1 milliards de dollars. Cet inquiétant déclin survient au moment où les exportations de la Chine commençaient tout juste à se remettre de leur vertigineuse dégringolade.

Elles s’étaient repliées de 7,7 % sur l’ensemble de 2016 et avaient dévissé de 6,1 % en décembre, avant de rebondir de 7,9 % en janvier.