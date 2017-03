La Caisse de dépôt et la société française Suez achètent GE Water

La Caisse de dépôt et placement du Québec se joint à la société française Suez Environnement pour participer au rachat de GE Water, filiale du géant General Electric, spécialisée dans la gestion et le traitement de l’eau, pour 3,2 milliards d’euros (4,5 milliards $CAN).

Pour acquérir une participation de 30 % dans l’entreprise, la Caisse a indiqué mercredi qu’elle allongeait environ 944 millions. La participation de la société française spécialisée dans la gestion de l’eau et des déchets sera de 70 %. Ces activités seront regroupées au sein d’une nouvelle division d’affaires de Suez — réunissant toutes ses activités industrielles mondiales dans ce secteur.

Comptant plus de 7500 employés et présente dans 130 pays, GE Water, qui se spécialise dans la fourniture d’équipements, de produits chimiques et de services pour le traitement des eaux usées, a généré un chiffre d’affaires de 2,1 milliards $US en 2016.

Forte demande à l’horizon

La Caisse a expliqué qu’elle souhaitait accroître son exposition au secteur de l’eau puisqu’à long terme, elle anticipe que la demande d’équipements, de produits chimiques et de services pour le traitement des eaux devrait demeurer forte.

« Avec un accent particulier sur le secteur industriel, GE Water s’est positionné comme un acteur clé de l’industrie du traitement des eaux grâce à une technologie de pointe et à une équipe de direction qui a su pleinement tirer parti de cet avantage concurrentiel », a affirmé le président et chef de la direction de la Caisse, Michael Sabia.

L’investisseur institutionnel n’a pas dévoilé le montant de ses investissements dans des sociétés ayant des activités similaires à GE Water. Toutefois, l’an dernier, la Caisse avait augmenté sa participation dans le spécialiste québécois de traitement des eaux Ovivo, dont le capital a été fermé à la suite d’une offre de la société allemande SKion Water International. Elle détenait également une participation de 13,9 % dans la société québécoise H20 Innovation en date du 26 septembre dernier, selon Thomson Reuters.

Présence en Amérique

De son côté, Suez a expliqué cette acquisition par une volonté d’accroître sa présence sur le marché américain — qui représente la moitié des recettes de GE Water — ainsi que dans les pays émergents. Déjà présente dans environ 70 pays, l’entreprise évalue à 95 milliards d’euros (135 $CAN) le marché mondial de la gestion et du traitement des eaux, ajoutant qu’elle s’attend à une croissance annuelle de 5 %.

Il s’agit d’une transaction « qui accélère la mise en oeuvre de la stratégie de Suez en renforçant sa position sur le marché très prometteur et en forte croissance de l’eau industrielle », a commenté son directeur général, Jean-Louis Chaussade. Suez estime également que cette acquisition lui permettra de réaliser d’importantes synergies au chapitre de ses dépenses et de ses revenus sur cinq ans.

En 2016, l’entreprise française, comptant plus de 82 000 employés, a généré un chiffre d’affaires de 15,3 milliards d’euros en plus d’afficher un résultat net de 420 millions d’euros. Elle affirme alimenter à l’heure actuelle environ 92 millions de personnes en eau potable.

La clôture de la transaction, qui doit obtenir l’aval des autorités américaines ainsi que de l’Union européenne, est prévue à l’été.