La Caisse dans le projet éolien Mont Sainte-Marguerite

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé un financement de 90 millions, sous forme de prêt à terme, dans le cadre du projet de construction du parc éolien Mont Sainte-Marguerite, dans la région de Chaudière-Appalaches. Ce projet, développé par Pattern Energy Group LP, en collaboration avec les municipalités de Sacré-Coeur-de-Jésus, de Saint-Séverin et de Saint-Sylvestre, prévoit l’aménagement et l’exploitation d’un parc éolien de 46 éoliennes. Une fois en service, il totalisera une puissance de 147 MW, soit l’équivalent de la consommation de plus de 25 000 foyers québécois. La production d’énergie est liée à un contrat d’achat d’électricité de 25 ans avec Hydro-Québec.