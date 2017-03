Le déficit commercial américain a eu une poussée de fièvre en janvier

Le Canada a commencé l’année en affichant un troisième solde commercial mensuel positif grâce à des exportations plus vigoureuses de véhicules et de produits agricoles.

Washington — Le déficit commercial des États-Unis a connu une forte poussée en janvier, notamment vis-à-vis de la Chine, pour atteindre son plus haut niveau en cinq ans, a indiqué le département du Commerce mardi.

Le solde, chroniquement déficitaire, des échanges des États-Unis avec le reste du monde s’est creusé de 9,6 % en un mois, pour s’établir à 48,5 milliards de dollars, conformément aux prévisions des analystes. Cette aggravation pourrait donner des munitions au gouvernement Trump, qui est parti en guerre contre les déficits commerciaux et accuse certains pays — dont la Chine et l’Allemagne — de pratiques déloyales.

Ce chiffre masque toutefois une grande disparité entre les échanges de marchandises, qui ont débouché en janvier sur un déficit de 69,7 milliards, et les services qui ont permis aux États-Unis de dégager un excédent de 21,2 milliards. Biens et services confondus, le déficit de janvier tient à une hausse des importations américaines bien plus forte (+2,3 %, à 240,6 milliards) que celle des exportations (+0,6 %, à 192,1 milliards), selon les données du ministère.

Pékin dans le collimateur

Sur le plan géographique et en données brutes, le traditionnel déficit sur les échanges de marchandises avec la Chine a flambé de 13 % en un mois pour atteindre 31,3 milliards. Pékin figure plus que jamais dans le collimateur du gouvernement Trump, qui accuse notamment le pays de sous-évaluer artificiellement sa monnaie pour doper ses exportations.

Le déficit américain avec l’Union européenne a, lui, légèrement décliné pour retomber à 11,5 milliards, dont près de la moitié (4,8 milliards) vis-à-vis de l’Allemagne. Le haut conseiller au commerce du président américain, Peter Navarro, a plusieurs fois montré du doigt Berlin, l’accusant de profiter indûment du faible niveau de l’euro pour engranger les excédents commerciaux.

Le déficit américain a par ailleurs flambé de plus de 71 % avec le Canada par rapport à décembre, pour s’établir à 3,6 milliards $US.

Solde positif au Canada

Le Canada a commencé l’année en affichant un troisième solde commercial mensuel positif — une première depuis 2014 — grâce à des exportations plus vigoureuses de véhicules et des produits agricoles. Statistique Canada a indiqué mardi que l’excédent mensuel du pays avec le reste du monde avait été de 807 millions $CAN en janvier, période au cours de laquelle les exportations se sont accrues de 0,5 % pour atteindre un niveau record de 46,5 milliards.

Peter Hall, économiste en chef chez Exportation et développement Canada (EDC), a estimé que l’augmentation des exportations en janvier était convenable. Toutefois, en tenant compte de la solide croissance économique des derniers mois, M. Hall a qualifié de bonne nouvelle cette performance. « Le secteur automobile tourne à plein régime aux États-Unis, donc les ventes atteignent des niveaux élevés », a-t-il dit lorsque questionné sur les éléments jouant en faveur du Canada.

En janvier, les exportations canadiennes à destination des États-Unis ont progressé de 2,3 %, alors que les importations en provenance de ce pays ont grimpé de 0,3 %. Ainsi, l’excédent commercial du Canada avec les États-Unis s’est élargi, passant de 3,8 milliards en décembre à 4,5 milliards en janvier.

Protectionnisme

L’économiste de la Banque TD Dina Ignjatovic a écrit dans une note envoyée à ses clients que la forte demande américaine et la valeur actuelle du dollar canadien devraient stimuler les exportations de biens canadiens. « Bien entendu, les risques entourant l’implantation de mesures protectionnistes au sud de la frontière pourraient venir changer ce portrait », souligne Mme Ignjatovic. Le nouveau gouvernement du président républicain Donald Trump a fait part à plus d’une reprise de ses préoccupations à l’égard de son bilan commercial négatif avec plusieurs de ses partenaires commerciaux.

Même si le Canada affiche actuellement un excédent commercial avec les États-Unis, cela ne devrait pas se traduire par des inquiétudes supplémentaires à la Maison-Blanche, croit M. Hall. « Les États-Unis semblent plutôt se pencher sur leurs déficits avec le Mexique et la Chine », fait valoir l’économiste en chef chez EDC.

Au total, les importations canadiennes ont fléchi de 0,3 % en janvier, a souligné Statistique Canada.

Statistique Canada a par ailleurs révisé à la baisse le solde commercial pour le mois de décembre, qui est finalement de 447 millions, comparativement à la donnée de 923 millions initialement dévoilée.