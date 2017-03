Uber embauchera un chef de l’exploitation

Photo: Evan Agostini Associated Press

New York — Plongé dans la tourmente, le président et chef de la direction d’Uber, Travis Kalanick, a affirmé que l’entreprise embauchera un chef de l’exploitation afin de l’épauler. La multinationale établie à San Francisco a vu sa réputation entachée récemment à la suite de controverses, en raison d’allégations de harcèlement sexuel et de la diffusion d’une vidéo dans laquelle M. Kalanick s’en prend verbalement à un chauffeur, le confrontant à propos des réductions de prix décrétées par Uber pour son service haut de gamme. Après la diffusion de la vidéo, M. Kalanick s’est excusé, disant avoir besoin d’aide en matière de leadership. L’homme âgé de 40 ans a également reconnu qu’il devait gagner en maturité.