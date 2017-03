Agnico Eagle achète pour 38 millions d’actions de GoldQuest Mining

Photo: iStock

Mines Agnico Eagle a annoncé l’achat de 38,1 millions d’actions ordinaires de GoldQuest Mining Corp. dans le cadre d’un placement privé au prix unitaire de 60 ¢, pour une contrepartie totale de 22,9 millions. Cela représente environ 15 % des actions émises et en circulation de GoldQuest. En vertu de l’entente, Agnico Eagle sera soumise à une période de statu quo de deux ans pendant laquelle elle n’aura pas le droit de procéder à certaines interventions, notamment l’acquisition de plus de 19,99 % des actions émises et en circulation de GoldQuest, sous réserve de certaines exceptions.