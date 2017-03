Premier Tech investit 7 millions

Premier Tech injectera 7 millions dans l’agrandissement d’une des six usines de son Campus de Rivière-du-Loup. Cet investissement est rendu nécessaire par la demande importante pour ses systèmes d’emballage automatisés fabriqués à Rivière-du-Loup et exportés principalement dans les Amériques, a souligné l’entreprise. Au cours des trois prochaines années, près d’une trentaine de nouveaux emplois viendront s’ajouter à la soixantaine déjà présents dans cette usine, a-t-elle précisé. Cet investissement s’ajoute à celui de 15 millions annoncé plus tôt cet hiver, portant les investissements de Premier Tech à plus de 21 millions sur son Campus au cours de la prochaine année.