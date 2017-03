Le Groupe TVA a renoué avec la rentabilité

Le Groupe TVA a affiché vendredi un bénéfice net de 5,7 millions pour son quatrième trimestre, après avoir réalisé une perte nette de 1,5 million lors de la même période un an plus tôt.

Le bénéfice par action de la filiale de Québecor Média a atteint 13 ¢ pour le trimestre clos le 31 décembre, ce qui se compare à une perte par action de 3 ¢ pour le quatrième trimestre de l’exercice 2015. Les revenus de la société médiatique ont progressé de 2,6 % pour s’établir à 169,5 millions au plus récent trimestre, en regard de ceux de 165,4 millions réalisés à la même période un an plus tôt.

Le Groupe TVA a notamment attribué cette amélioration de ses résultats trimestriels à une hausse des revenus publicitaires pour ses chaînes télévisées TVA Sports et Réseau TVA. Ces croissances ont été de 14,7 % et 10,5 % respectivement.

Magazines

Les activités du secteur des magazines ont continué de faire face « aux difficultés qui affectent cette industrie. Malgré une baisse importante de 18,9 % des produits d’exploitation de ce secteur et avec la mise en place de programmes de réductions de coûts, nous sommes parvenus à réduire de 86,3 % l’impact défavorable relié aux produits d’exploitation et à dégager une marge bénéficiaire de 7,3 % », peut-on lire dans le communiqué. L’entreprise a notamment procédé, au plus récent trimestre, à la fermeture de deux magazines, soit Chez soi et Tellement bon.

Le secteur des services cinématographiques et audiovisuels a vu ses résultats s’améliorer au plus récent trimestre, par rapport à l’année précédente, grâce à une activité accrue de ses services d’effets visuels.

Pour l’ensemble de l’exercice 2016, le Groupe TVA a réduit sa perte nette à 39,9 millions, comparativement à celle de 55,2 millions de l’exercice précédent. Son chiffre d’affaires annuel s’est pour sa part établi à 590,9 millions, ce qui représentait une croissance de 0,2 % par rapport à celui de 2015.