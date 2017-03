Les revenus de courtage sourient à la Banque TD

La Banque TD a affiché jeudi un bénéfice du premier trimestre supérieur aux attentes des analystes, aidée, comme ses rivales, par de meilleurs revenus de courtage et une diminution des pertes sur prêts.

Alors que la croissance économique prend du mieux de façon générale et que les marchés boursiers sont en pleine reprise, les cinq grandes banques du pays — la TD, la CIBC, la Scotia, la Banque de Montréal et la Royale — ont cumulé des profits de 10,46 milliards au plus récent trimestre. Cela représente une augmentation par rapport à celui de 8,53 milliards de la même période l’an dernier.

En ajoutant ceux de la Banque Nationale, on obtient un total de près de 11 milliards, contre 8,8 milliards un an plus tôt. « Les banques continuent de [surpasser nos attentes] », a souligné John Aiken, un analyste bancaire chez Barclays. « Cela en dit long non seulement sur la vigueur de leurs activités, mais aussi sur leur diversification. »

La Banque TD a affiché jeudi un bénéfice net de 2,53 milliards pour le trimestre clos le 31 janvier, un résultat en hausse de 13,9 % par rapport à l’an dernier. Le bénéfice par action a atteint 1,32 $, comparativement à celui de 1,17 $ pour la même période l’an dernier. Après ajustements, la banque affichait un bénéfice par action de 1,33 $.

Dans les Services au détail au Canada, le résultat net s’est élevé à 1,57 milliard, en hausse de 4 % par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent. Aux États-Unis, les Services au détail ont contribué pour 800 millions, contre 751 millions un an plus tôt. Dans l’activité Services bancaires de gros, le résultat net a atteint 267 millions, en hausse de 66 % par rapport à celui du premier trimestre de l’exercice précédent.

La Banque a affiché un ratio des fonds propres de catégorie 1 de 10,9 %, comparativement à 10,4 %.

Meilleur en 2017

La publication du rapport de la Banque TD met fin à la saison des résultats, qui a vu chacune des six grandes banques surpasser les attentes. Selon M. Aiken, ces résultats suggèrent que l’exercice 2017 pourrait être une meilleure année que prévu pour les banques, particulièrement si les attentes de croissance au sud de la frontière finissaient par soutenir l’économie canadienne et faire grimper les taux d’intérêt. « La perspective commence à s’éclaircir », a noté l’analyste.

Les analystes s’attendaient à voir les pertes sur prêts grimper par rapport à leurs récents niveaux, qui étaient en deçà des normes historiques. Mais les banques ont plutôt amélioré les tendances de leur crédit au premier trimestre, et M. Aiken se demande maintenant s’il ne pourrait pas s’agir d’une nouvelle norme pour le secteur. « Peut-être que les banques ont vraiment trouvé la sauce secrète et qu’elles ont appris à contrôler [le risque] encore mieux que par le passé », a affirmé M. Aiken.

La banque a en outre annoncé que son dividende trimestriel serait haussé de 5 cents à 60 cents par action à compter du versement du 1er mai.