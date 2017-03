Cascades veut toujours racheter ses partenaires dans Greenpac

Le spécialiste du papier recyclé Cascades ambitionne toujours de racheter la participation de partenaires minoritaires dans la coentreprise Greenpac, propriétaire d’une usine de carton caisse à Niagara Falls, en Ontario.

En divulguant ses résultats du quatrième trimestre jeudi, l’entreprise établie à Kingsey Falls a indiqué qu’elle poursuivait « l’évaluation de ses options stratégiques », afin de générer de la valeur pour ses actionnaires. Cette déclaration a incité un analyste à questionner le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde, sur ses intentions à l’égard de Greenpac. « C’est quelque chose que nous avons déjà mentionné et, lorsque l’occasion se présentera, nous serons probablement assez actifs », a-t-il répondu, sans toutefois fournir d’échéancier.

Inaugurée en 2015, l’usine est le résultat d’un investissement de 470 millions $US. Cascades détient environ 60 % de la coentreprise, comparativement à 20 % pour la Caisse de dépôt et placement du Québec. D’autres partenaires, comme Jamestown Container et Containerboard Partners, sont également actionnaires.

Boralex

Il n’est toutefois pas question pour Cascades de se délester de la participation de 17 % que la société détient dans le producteur d’énergie renouvelable Boralex, a affirmé M. Plourde. Le titre de Boralex, qui se négocie aux alentours de 21 $ à la Bourse de Toronto, s’est apprécié de 4,62 $, ou 28 %, au cours des 12 derniers mois.

Au quatrième trimestre, Cascades a renoué avec la rentabilité tout en affichant une faible croissance de ses ventes. Pour la période de trois mois terminée le 31 décembre, la société a engrangé un bénéfice net de 4 millions, ou 4 ¢ par action, comparativement à une perte nette de 76 millions, ou 81 ¢ par action, un an plus tôt. Ses ventes ont progressé de 0,5 %, à 979 millions.

Abstraction faite des éléments non récurrents, Cascade a vu son profit ajusté plonger de 31 %, à 15 millions, ou 16 ¢ par action, alors que son bénéfice d’exploitation ajusté a fléchi de 21 %, à 82 millions. Le recul du bénéfice d’exploitation ajusté s’explique entre autres par des baisses de prix dans les activités de carton plat en Europe ainsi que de carton caisse.

Pour l’exercice, Cascades a généré un bénéfice net de 135 millions, ou 1,42 $ par action, par rapport à une perte nette de 65 millions, ou 69 ¢ par action, en 2015. Son chiffre d’affaires a progressé de 3,6 % pour s’établir à 4 milliards.