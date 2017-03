Air Transat introduit le service classe Club sur tous les vols de ses appareils Boeing 737 vers les destinations soleil. Les sièges de la classe Club, dix dans les Boeing 737-800 et huit dans les Boeing 737-700, sont situés à l’avant de l’appareil. « Afin d’offrir plus d’espace aux voyageurs, les sièges qui se trouvent au milieu de chaque rangée resteront inoccupés et équipés d’une table », explique Transat.