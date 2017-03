Lancement du Royalton Bavaro

Le président de la République dominicaine, Danilo Medina, des ministres locaux et les dirigeants de Blue Diamond Resorts ont lancé mercredi les travaux de construction du Royalton Bavaro, un centre de villégiature de 730 chambres dont l’ouverture est prévue pour l’hiver 2017-2018. La chaîne, propriété du Groupe de voyage Sunwing, exploite déjà CHIC, Memories Splash et Royalton Punta Cana dans la région. Elle ajoute dans son communiqué que « Bavaro Beach a été récemment saluée comme l’une des meilleures plages dans le monde par Trip Advisor ». Depuis sa création en 2011, Blue Diamond Resorts est devenue la chaîne de complexes hôteliers connaissant la croissance la plus rapide dans les Caraïbes. Aujourd’hui, son portefeuille comprend 32 établissements abritant plus de 13 500 chambres dans six pays.