La Caisse réinvestit dans 5N Plus

La Caisse de dépôt et placement du Québec a fait l’acquisition, sur le marché secondaire, de 8,7 millions d’actions supplémentaires de 5N Plus, pour un total de 15,9 millions d’actions détenues. Cet investissement de 14,8 millions porte la participation de la Caisse dans l’entreprise à 18,9 %. Cette entreprise québécoise se spécialise dans la production de métaux spéciaux et de produits chimiques utilisés dans plusieurs applications pharmaceutiques, électroniques et industrielles avancées, telles que les panneaux solaires, les téléphones intelligents et les ampoules DEL. Elle emploie près de 700 personnes réparties dans 13 usines de production et 16 bureaux de vente.