Vers la renaissance de l’entreprise Arthur Andersen

La rédemption d’une entreprise ? Peut-être. Des gens du milieu des affaires en France sont à pied d’oeuvre pour redonner vie au nom Arthur Andersen, associé depuis le début des années 2000 au scandale comptable Enron, qui a déclenché une réforme majeure de la conformité et de la reddition de compte.

Basés à Paris, les initiateurs de la renaissance y travaillent depuis des années et affirment que le lancement officiel, opéré mercredi, repose sur un réseau de 26 bureaux dans 16 pays. L’objectif : que le nom Arthur Andersen retrouve ses lettres de noblesse en matière de conseil aux entreprises.



L’esprit des origines

« Dans chaque pays, nous construisons un réseau interprofessionnel avec des acteurs de grande qualité, en parfaite adéquation avec les besoins actuels des clients, tout en respectant l’esprit et les valeurs historiques du réseau créé en 1913 à Chicago », a indiqué dans un communiqué Stéphane Laffont-Réveilhac, qui mène le projet en collaboration avec Véronique Martinez, une ancienne employée d’Arthur Andersen.

Le réseau des membres « juridiquement indépendants », disent-ils, couvre notamment les États-Unis, le Moyen-Orient, la France, la Grèce et l’Égypte. Des discussions seraient en cours pour l’étendre au Canada, à la Russie, à la Chine et à d’autres pays de l’Union européenne. Les démarches du Devoir visant à obtenir une entrevue ont été infructueuses.

Longue histoire

Pendant des années, Arthur Andersen, fondée en 1913 par un promoteur acharné de l’honnêteté comme valeur névralgique, a trôné au sommet du monde des affaires en compagnie de quatre autres grands cabinets comptables, soit Deloitte Touche, Ernst Young, PriceWaterhouseCoopers et KPMG.

En 2001, la réputation de la société subit les violents contrecoups du scandale comptable d’Enron, un groupe énergétique pour lequel Arthur Andersen a le contrat de vérification. Le public découvre avec stupeur que les livres camouflent une immense opération pour cacher la dette. Rapidement, l’opinion populaire se demande si les comptables externes ont failli à leur tâche.

Dans les années qui suivent, l’histoire se retrouve devant les tribunaux, mais les juges de la Cour suprême finissent par invalider sa condamnation en 2005 en raison d’un vice dans les instructions données au jury. Quant à sa division conseil, elle est aujourd’hui connue sous le nom d’Accenture, résultat d’un divorce survenu avant le scandale.

L’opération de reconstruction a débuté il y a quatre ans et s’est faite « pas à pas », ont ajouté les initiateurs du réseau dans un courriel transmis à certains médias, dont Le Devoir, et repris dans la journée par la presse financière européenne. L’équipe de direction affirme qu’elle est « propriétaire au niveau mondial des marques, logos, visuels et slogans historiques “Arthur Andersen” et “Andersen” ». Elle promet entre autres un modèle « éthique » et revendique « la rupture avec certains des codes établis dans les grandes organisations ».

Modèle commun

Les réseaux de cabinets de services sont monnaie courante dans le monde du conseil, dit Michel Magnan, titulaire de la Chaire de gouvernance d’entreprise Stephen Jarislowsky à l’Université Concordia et membre du Conseil des normes comptables du Canada. « Des firmes peuvent garder leur indépendance nationale, mais s’associent à un réseau mondial, notamment pour des références de clients », a-t-il dit. « Si un de vos clients veut faire une acquisition en Europe, mais que vous êtes un petit bureau canadien, vous pouvez être membre d’un réseau pour avoir un point de chute pour votre client. »

Un nom aussi malmené il y a 10 ou 15 ans peut-il reprendre du service malgré la gravité du scandale auquel il était associé ? « Ça fait longtemps », a dit David Soberman, expert en marketing stratégique à l’Université de Toronto. D’autant plus que le lancement se fait en Europe, un marché qui a eu à traverser son propre lot de scandales financiers au fil des ans. Au bout du compte, dit-il, « le secteur des services-conseils repose beaucoup sur la dynamique des relations interpersonnelles ».