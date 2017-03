Torstar devra réfléchir à l’avenir de Star Touch

Toronto — Le chef de la direction sortant de l’éditeur Torstar croit que son remplaçant devra se demander combien d’argent il compte encore investir dans la version pour tablette électronique du Toronto Star, qui espérait attirer plus de lecteurs à la suite de son lancement, il y a un an et demi. Torstar a investi environ 25 millions dans l’application numérique « Star Touch » depuis septembre 2015, et compte investir encore entre 2 et 4 millions cette année. Torstar a affiché mercredi un bénéfice net de 1,1 million, soit 1 ¢ par action, pour les trois derniers mois de 2016. Il s’agissait de son deuxième bénéfice trimestriel consécutif. L’entreprise clôt l’ensemble de son exercice sur une perte nette de 74,8 millions.