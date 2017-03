Québecor en partenariat avec Tuango

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

Québecor groupe média a conclu une entente de partenariat avec le réseau promotionnel en ligne Tuango. Les annonceurs du groupe média pourront ainsi bénéficier d’« inventaire média » sur les différentes plateformes de Québecor : télévision, magazines, journaux, affichage ou numérique, en échange de biens et services qui seront vendus par l’entremise de Tuango. Québecor espère pouvoir ainsi séduire de nouveaux annonceurs qui n’avaient pas les moyens de lancer une importante campagne publicitaire, par exemple, ou accroître la publicité provenant d’annonceurs qui utilisaient déjà ses réseaux. En vertu du principe de contrat échange, l’annonceur pourra payer une partie de sa campagne publicitaire par des biens ou services vendus. Tuango enregistre deux millions de visites mensuelles sur son site et ses applications, un million de transactions annuelles et un chiffre d’affaires de 37 millions par année.