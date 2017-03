La Banque centrale du Mexique revoit à la baisse ses prévisions de croissance

Mexico — La Banque centrale du Mexique a revu de nouveau à la baisse ses prévisions de croissance pour 2017, avec une croissance prévue entre 1,3 % et 2,3 %, à la suite notamment de l’élection de Donald Trump, selon un rapport diffusé mercredi.

Devant les incertitudes pesant désormais sur l’économie mexicaine, cet organisme avait une première fois abaissé en novembre ses prévisions, anticipant une croissance de l’économie comprise entre 1,5 % et 2,5 %. Avant la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, la Banque avait initialement tablé sur un bond du PIB compris entre 2 et 3 % pour 2017.

En 2016, la deuxième économie d’Amérique latine a vu son économie croître de 2,3 %, un chiffre conforme aux prévisions mais inférieur à la croissance enregistrée en 2015 (2,5 %).

Le président américain a promis de renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain, qui rassemble les États-Unis, le Mexique et le Canada, le considérant trop favorable aux intérêts mexicains. Les négociations devraient débuter en juin et pourraient se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. Environ 80 % des exportations mexicaines prennent la direction des États-Unis.

Record touristique

Cette économie a toutefois pu bénéficier d’un nombre record de 35 millions de touristes internationaux en 2016, selon l’Office du tourisme du Mexique.

Il s’agit d’une croissance de 9 % par rapport à 2015. En outre, les dépenses de tourisme engagées par les visiteurs internationaux ont connu une progression encore plus rapide, avec 10,4 %. L’Office rappelle que plus de neuf millions de Mexicains travaillent dans le tourisme et l’industrie hôtelière.

Le Mexique a retenu un nouvel objectif ambitieux de franchir la barre des 50 millions de visiteurs internationaux d’ici à 2021.